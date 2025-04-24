Генсек ОБСЕ посетит Азербайджан

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетит Азербайджан.
Визит состоится 25 апреля. В ходе визита генсек ОБСЕ встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Напомним, что ранее генсек ОБСЕ посетил Армению и Грузию.
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетит Азербайджан.
Визит состоится 25 апреля. В ходе визита генсек ОБСЕ встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Напомним, что ранее генсек ОБСЕ посетил Армению и Грузию.
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