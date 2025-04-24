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Поддержка Дня книги и авторского права от Nar

15:48 291

Помимо доступных услуг Nar известен своей приверженностью социальным инициативам, включая постоянную поддержку проектов, направленных на развитие привычки к чтению среди молодежи. Поддержка мобильного оператора в рамках обсуждений на тему «Как рождается книга?», прошедших в Доме литератора в День книги и авторского права, сыграла важную роль в укреплении интереса к чтению и формировании активного литературного диалога.

23 апреля писатель Акшин Енисей и литературовед Кисмет Рустамов встретились с молодыми авторами. Акшин Енисей подробно рассказал о своей новой книге, посвященной нефтяной тематике, поделился деталями процесса написания, выбора темы и целей проекта. Кисмет Рустамов выступил с речью о значении современной литературы в общении с молодежью и актуальных тенденциях в этой сфере.

Своим участием в этом проекте Nar в очередной раз подтвердил приверженность стратегии корпоративной социальной ответственности, способствуя просвещению молодежи и развитию культуры чтения в стране.

Подробнее о социальных проектах оператора можно узнать на сайте nar.az/projects.

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