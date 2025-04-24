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Угроза дефолта: Украина не договорилась с инвесторами

15:25 248

24 апреля Украина заявила о провале переговоров с держателями госдолга на сумму $2,6 млрд.

Об этом сообщает Financial Times.

Данная ситуация подрывает надежды Киева на реструктуризацию до наступления крайнего срока выплат.

Если Киеву не удастся вовремя договориться о реструктуризации, он должен будет объявить дефолт по платежу в размере почти 600 млн долларов, который должен быть произведен в конце мая и привязан к показателям экономики в 2023 году.

Минфин Украины заявил, что рассматривает «все возможные варианты» и продолжит переговоры, чтобы избежать дефолта.

ВВП-варранты были выпущены в 2015 году в рамках предыдущей реструктуризации и предусматривают выплаты инвесторам, если рост экономики Украины превышает 3% в год. Однако после российского вторжения в 2022 году Киев считает такие условия неактуальными и называет варранты «устаревшими».

«Эти инструменты были созданы для мира, которого больше нет. Рост в 2023 году — не знак процветания, а отражение хрупкого восстановления после почти 30%-го падения экономики», — подчеркнули в Минфине.

МВФ ранее предупредил, что без решения по варрантам они могут угрожать стабильности программы помощи на $15,5 млрд и реструктуризации долгов более чем на $20 млрд в 2024 году.

На раннем этапе вторжения инвесторы согласились на двухлетнюю отсрочку по выплатам. Однако с 2024 года выплаты должны возобновиться. Переговоры продолжаются, но без соглашения Украина рискует оказаться перед фактом миллиардных обязательств в ближайшие годы.

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