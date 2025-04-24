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Президента Колумбии обвинили в наркомании

15:26 166

Бывший колумбийский министр иностранных дел Альваро Лейва обвинил действующего президента Густаво Петро в наркомании. Он опубликовал в X открытое письмо к главе государства.

Зависимость президента стала понятной, когда тот пропал на два дня во время визита во Францию в июне 2023 года: «Ваши исчезновения, опоздания, неприемлемые неявки, поездки без цели, бессвязные фразы и сомнительная компания, в которой вы находитесь <...>, были замечены и будут продолжать замечаться», — написал Лейва.

«Хорошо известно, что вы очень часто впадали в одиночество, чувство тревоги, депрессии и других состояний, которые трудно преодолеть», — утверждает экс-министр. Однако при этом он указывает, к какому именно наркотику пристрастился Петро.

Еще в ноябре 2023 года журналист-расследователь Мария Химена Дузан написала, что имеющие место «частые исчезновения» Петро происходят из-за его зависимости, которую тот «хотел сохранить в тайне». Петро в ответ написал в соцсетях: «Единственная моя зависимость — это кофе по утрам». Сам президент часто опаздывает на важные встречи или пропускает их, а порой и пропадает из поля зрения общественности на несколько дней.

В феврале Петро призвал легализовать продажу в стране кокаина, заявив, что он «ничем не хуже виски» и пользовался бы спросом, «как вино». До этого о своей борьбе с наркозависимостью рассказал глава МВД Колумбии Армандо Бенедетти.

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