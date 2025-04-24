Зеленский о переговорах в Лондоне: Россия хотела большой скандал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассчитывала, что встреча в Лондоне 23 апреля обернется большим скандалом, но разговор с партнерами состоялся и он был конструктивным. Об этом Зеленский заявил на совместной с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой пресс-конференции 24 апреля.

«Вчера в Лондоне была встреча, и присутствовали и европейские страны – Украина, Великобритания, Франция, Германия и США. Вчера был разговор. Он был не простой, но конструктивный. Он закончился не разногласиями, а желанием работать дальше. Россия рассчитывала на большой скандал вчера, и даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве», - сказал Зеленский.

Он добавил, что «РФ не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, то для России является более легкой целью».

«Хотя, скажу вам откровенно, за эти 3 года этой войны мы достаточно крепкие. Даже в первые дни войны, когда мы были почти-почти, мы смогли выстоять. Поверьте, сейчас мы гораздо сильнее. И все равно мы больше всех хотим окончания войны», – подчеркнул Зеленский.