Британия и Франция пересматривают планы по Украине

Великобритания и Франция смягчили свои планы по участию в урегулировании войны в Украине, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Речь идет, в частности, о размещении европейского военного контингента в Украине после возможного перемирия.

Изначально, в начале марта, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предложили план, согласно которому в течение месяца предусматривалось перемирие в воздухе, на море и в энергетической сфере. На следующем этапе предлагалось разместить европейские силы в Украине.