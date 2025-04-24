Британия и Франция пересматривают планы по Украине

Великобритания и Франция смягчили свои планы по участию в урегулировании войны в Украине, сообщает The Times со ссылкой на источники.
Речь идет, в частности, о размещении европейского военного контингента в Украине после возможного перемирия.
Изначально, в начале марта, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предложили план, согласно которому в течение месяца предусматривалось перемирие в воздухе, на море и в энергетической сфере. На следующем этапе предлагалось разместить европейские силы в Украине.
Однако по итогам переговоров 23 апреля в Лондоне, как пишет Times, «наблюдается смягчение обязательств».
Уточняется, что некоторые европейские официальные лица опасаются того, что Россия расценит военное присутствие Великобритании и европейских стран как «одностороннее вмешательство», а не как настоящую миротворческую миссию.
Несмотря на это, источник из британского оборонного ведомства заявил, что Лондон не отказывается полностью от идеи размещения войск.