USD 1.7000
EUR 1.9277
RUB 2.0509
Подписаться на уведомления
Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Новость дня
Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Британия и Франция пересматривают планы по Украине

15:46 1127

Великобритания и Франция смягчили свои планы по участию в урегулировании войны в Украине, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Речь идет, в частности, о размещении европейского военного контингента в Украине после возможного перемирия.

Изначально, в начале марта, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предложили план, согласно которому в течение месяца предусматривалось перемирие в воздухе, на море и в энергетической сфере. На следующем этапе предлагалось разместить европейские силы в Украине.

Однако по итогам переговоров 23 апреля в Лондоне, как пишет Times, «наблюдается смягчение обязательств».

Уточняется, что некоторые европейские официальные лица опасаются того, что Россия расценит военное присутствие Великобритании и европейских стран как «одностороннее вмешательство», а не как настоящую миротворческую миссию.

Несмотря на это, источник из британского оборонного ведомства заявил, что Лондон не отказывается полностью от идеи размещения войск.

Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации; все еще актуально
12:59 4830
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
17:02 126
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
16:43 858
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
16:42 244
Пакистан и Индия на грани войны
Пакистан и Индия на грани войны обновлено 15:09
15:09 3569
Бог знает, доллар знает, Трамп знает
Бог знает, доллар знает, Трамп знает Америка сошла с ума
13:20 2428
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4603
Мне умереть, чтобы Вам жить
Мне умереть, чтобы Вам жить о вечном
13:42 2860
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 8911
Кремль согласен с Трампом
Кремль согласен с Трампом
14:26 1667
В Киеве траур по жертвам российской атаки
В Киеве траур по жертвам российской атаки обновлено 14:15
14:15 9861

ЭТО ВАЖНО

Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации; все еще актуально
12:59 4830
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
17:02 126
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
16:43 858
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
16:42 244
Пакистан и Индия на грани войны
Пакистан и Индия на грани войны обновлено 15:09
15:09 3569
Бог знает, доллар знает, Трамп знает
Бог знает, доллар знает, Трамп знает Америка сошла с ума
13:20 2428
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4603
Мне умереть, чтобы Вам жить
Мне умереть, чтобы Вам жить о вечном
13:42 2860
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 8911
Кремль согласен с Трампом
Кремль согласен с Трампом
14:26 1667
В Киеве траур по жертвам российской атаки
В Киеве траур по жертвам российской атаки обновлено 14:15
14:15 9861
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться