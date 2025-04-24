Азербайджанские локомотивы пойдут на токе

До конца текущего года планируется завершить электрификацию железнодорожной сети на территории Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил советник председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Эмиль Мамедов в ходе бакинского форума по торговле и транспортировке нефти в регионе Каспия и Центральной Азии.

«Завершение электрификации позволит в полной мере использовать локомотивы, работающие на переменном токе. Это позволит повысить использование потенциала АЖД», - отметил Мамедов, пояснив, что инфраструктура железной дороги включает локомотивную тягу и подвижной состав.

Все эти элементы - неотъемлемая часть устойчивого развития железнодорожной системы.

«Мы уже начали частично применять такие локомотивы, но для их полноценной эксплуатации необходимо завершить установку систем электроснабжения и сигнализации. Локомотивы уже находятся на нашем балансе и готовы к работе», - добавил он.

Использование электролокомотивов повысит объем перевозок АЖД.