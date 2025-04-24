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Азербайджанские локомотивы пойдут на токе

Ламия Исаева, собкор
15:57 898

До конца текущего года планируется завершить электрификацию железнодорожной сети на территории Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил советник председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Эмиль Мамедов в ходе бакинского форума по торговле и транспортировке нефти в регионе Каспия и Центральной Азии.

«Завершение электрификации позволит в полной мере использовать локомотивы, работающие на переменном токе. Это позволит повысить использование потенциала АЖД», - отметил Мамедов, пояснив, что инфраструктура железной дороги включает локомотивную тягу и подвижной состав.

Все эти элементы - неотъемлемая часть устойчивого развития железнодорожной системы.

«Мы уже начали частично применять такие локомотивы, но для их полноценной эксплуатации необходимо завершить установку систем электроснабжения и сигнализации. Локомотивы уже находятся на нашем балансе и готовы к работе», - добавил он.

Использование электролокомотивов повысит объем перевозок АЖД.

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