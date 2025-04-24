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ОДКБ «не отпускает» Армению

15:59 806

Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членство Еревана поставлено на паузу. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, «чисто рабочие контакты» сторон сохраняются, Армению информируют обо всех вопросах, обсуждаемых в секретариате.

«Откровенно говоря, Армения оттуда не уходила, она поставила на паузу свое участие в работе организации», — сказал Имангали Тасмагамбетов, уточнив, что ОДКБ с пониманием относится к решениям Армении.

По его словам, дальнейшее участие страны в организации — решение армянского политического руководства.

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