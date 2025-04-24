Италия отказалась арестовывать Путина

Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС) в марте 2023 года, в Италии, которая находится под его юрисдикцией, недействителен, сообщают Corriere della Sera и La Repubblica.

По их данным, министр юстиции Италии Карло Нордио до сих пор не передал решение судей МУС генеральному прокурору Рима, чтобы тот мог направить его в Апелляционный суд для приведения приказа в исполнение. В связи с этим ордер на территории Италии не вступит в силу.

Издания отмечают, что в январе итальянское правительство дало понять израильской стороне, что главы государств, согласно Венской конвенции, имеют иммунитет на территории Италии. Об этом писала, в частности, The Times of Israel. В ноябре 2024-го МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за действий израильской стороны в отношении сектора Газа и группировки ХАМАС.

Corriere и Repubblica пишут, что на Путина эта позиция также распространяется. Тем не менее, подчеркивают издания, российский президент не планирует посетить похороны Папы Римского Франциска, которые состоятся 26 апреля. Россию на них представит министр культуры Ольга Любимова, сообщали в Кремле.