USD 1.7000
EUR 1.9277
RUB 2.0509
Подписаться на уведомления
Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Новость дня
Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Лондон размораживает отношения с Дамаском

16:03 515

Великобритания исключила из санкционного списка 12 сирийских организаций, включая Минобороны, МВД, разведслужбы и государственные СМИ.

Об этом говорится в заявлении Минфина Великобритании.

Санкции сняты, в частности, с Главного управления безопасности, Управления политической безопасности, Военной разведки, Бюро по снабжению армии и других структур. Также из списка исключены государственные медиа — телекомпании Sama TV, Cham Press TV, газета Al Watan и Генеральная дирекция радио и телевидения.

Ранее, в марте, Великобритания разморозила активы 24 сирийских организаций, включая Центральный банк и нефтяные компании. Ослабление санкционного режима связано со сменой власти в Сирии. Ранее о возможном смягчении санкций также заявляли в Европейском союзе.

Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации; все еще актуально
12:59 4840
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
17:02 132
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
16:43 871
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
16:42 246
Пакистан и Индия на грани войны
Пакистан и Индия на грани войны обновлено 15:09
15:09 3574
Бог знает, доллар знает, Трамп знает
Бог знает, доллар знает, Трамп знает Америка сошла с ума
13:20 2429
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4603
Мне умереть, чтобы Вам жить
Мне умереть, чтобы Вам жить о вечном
13:42 2863
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 8912
Кремль согласен с Трампом
Кремль согласен с Трампом
14:26 1669
В Киеве траур по жертвам российской атаки
В Киеве траур по жертвам российской атаки обновлено 14:15
14:15 9863

ЭТО ВАЖНО

Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации; все еще актуально
12:59 4840
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
17:02 132
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
16:43 871
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
16:42 246
Пакистан и Индия на грани войны
Пакистан и Индия на грани войны обновлено 15:09
15:09 3574
Бог знает, доллар знает, Трамп знает
Бог знает, доллар знает, Трамп знает Америка сошла с ума
13:20 2429
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4603
Мне умереть, чтобы Вам жить
Мне умереть, чтобы Вам жить о вечном
13:42 2863
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 8912
Кремль согласен с Трампом
Кремль согласен с Трампом
14:26 1669
В Киеве траур по жертвам российской атаки
В Киеве траур по жертвам российской атаки обновлено 14:15
14:15 9863
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться