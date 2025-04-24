Лондон размораживает отношения с Дамаском

Об этом говорится в заявлении Минфина Великобритании.

Санкции сняты, в частности, с Главного управления безопасности, Управления политической безопасности, Военной разведки, Бюро по снабжению армии и других структур. Также из списка исключены государственные медиа — телекомпании Sama TV, Cham Press TV, газета Al Watan и Генеральная дирекция радио и телевидения.

Ранее, в марте, Великобритания разморозила активы 24 сирийских организаций, включая Центральный банк и нефтяные компании. Ослабление санкционного режима связано со сменой власти в Сирии. Ранее о возможном смягчении санкций также заявляли в Европейском союзе.