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Трамп поддержал миллионеров

16:12 687

Президент США Дональд Трамп не поддержал увеличение подоходного налога для американцев-миллионеров, так как, по его мнению, в результате многие состоятельные люди могут покинуть страну.

«Я думаю, повышение налога было бы разрушительным. Я думаю, многие миллионеры уехали бы из страны. Раньше они переезжали из штата в штат, а теперь уедут из страны», - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он добавил, что «другие страны, которые так поступали, теряли своих богатых граждан».

В начале апреля портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что Трамп готов рассмотреть идею о повышении налогов для богатейших жителей страны. Издание указывало, что такой шаг помог бы республиканцам отбиться от нападок демократов, обвиняющих своих политических оппонентов в неисполнении обещаний, данных американскому рабочему классу.

В июне 2024 года Bloomberg указывал, что Трамп перед президентскими выборами смог заручиться поддержкой богатых доноров в том числе благодаря тому, что обещал снизить налоги для состоятельных американцев.

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