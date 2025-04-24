USD 1.7000
EUR 1.9277
RUB 2.0509
Подписаться на уведомления
Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Новость дня
Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Велиева экстрадировали из Украины

16:17 738

Из Украины экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Хикмета Ханлар оглу Велиева было удовлетворено офисом генерального прокурора Украины.

«Были установлены обоснованные подозрения в совершении Велиевым преступления, предусмотренного статьей 182.4 (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере) УК Азербайджана, в связи с чем было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении в международный розыск», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Велиева задержали на территории Украины и сегодня доставили в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации; все еще актуально
12:59 4848
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
17:02 137
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
16:43 879
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
16:42 247
Пакистан и Индия на грани войны
Пакистан и Индия на грани войны обновлено 15:09
15:09 3578
Бог знает, доллар знает, Трамп знает
Бог знает, доллар знает, Трамп знает Америка сошла с ума
13:20 2431
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4604
Мне умереть, чтобы Вам жить
Мне умереть, чтобы Вам жить о вечном
13:42 2865
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 8913
Кремль согласен с Трампом
Кремль согласен с Трампом
14:26 1671
В Киеве траур по жертвам российской атаки
В Киеве траур по жертвам российской атаки обновлено 14:15
14:15 9866

ЭТО ВАЖНО

Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации; все еще актуально
12:59 4848
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
17:02 137
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
16:43 879
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
16:42 247
Пакистан и Индия на грани войны
Пакистан и Индия на грани войны обновлено 15:09
15:09 3578
Бог знает, доллар знает, Трамп знает
Бог знает, доллар знает, Трамп знает Америка сошла с ума
13:20 2431
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4604
Мне умереть, чтобы Вам жить
Мне умереть, чтобы Вам жить о вечном
13:42 2865
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 8913
Кремль согласен с Трампом
Кремль согласен с Трампом
14:26 1671
В Киеве траур по жертвам российской атаки
В Киеве траур по жертвам российской атаки обновлено 14:15
14:15 9866
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться