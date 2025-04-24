Велиева экстрадировали из Украины

Из Украины экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Хикмета Ханлар оглу Велиева было удовлетворено офисом генерального прокурора Украины.

«Были установлены обоснованные подозрения в совершении Велиевым преступления, предусмотренного статьей 182.4 (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере) УК Азербайджана, в связи с чем было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении в международный розыск», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Велиева задержали на территории Украины и сегодня доставили в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.