USD 1.7000
EUR 1.9277
RUB 2.0509
Подписаться на уведомления
Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Новость дня
Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Иран сделал предложение Европе

16:30 457

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности посетить Париж, Берлин и Лондон для перезапуска переговоров с так называемой «евротройкой» — Францией, Германией и Великобританией — по иранской ядерной программе.

«Я вновь предлагаю путь дипломатии. После недавних консультаций в Москве и Пекине я готов сделать первый шаг и отправиться в Париж, Берлин и Лондон. Я был готов и раньше, но «евротройка» отказалась», — написал Аракчи в соцсети X.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров Ирана и США. Иранские официальные СМИ пишут, что он прошел в «конструктивной атмосфере», но ни о каких прорывах не сообщается.

Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации; все еще актуально
12:59 4851
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
17:02 138
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
16:43 881
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
16:42 247
Пакистан и Индия на грани войны
Пакистан и Индия на грани войны обновлено 15:09
15:09 3579
Бог знает, доллар знает, Трамп знает
Бог знает, доллар знает, Трамп знает Америка сошла с ума
13:20 2432
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4604
Мне умереть, чтобы Вам жить
Мне умереть, чтобы Вам жить о вечном
13:42 2865
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 8913
Кремль согласен с Трампом
Кремль согласен с Трампом
14:26 1671
В Киеве траур по жертвам российской атаки
В Киеве траур по жертвам российской атаки обновлено 14:15
14:15 9867

ЭТО ВАЖНО

Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации; все еще актуально
12:59 4851
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
17:02 138
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
16:43 881
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
16:42 247
Пакистан и Индия на грани войны
Пакистан и Индия на грани войны обновлено 15:09
15:09 3579
Бог знает, доллар знает, Трамп знает
Бог знает, доллар знает, Трамп знает Америка сошла с ума
13:20 2432
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4604
Мне умереть, чтобы Вам жить
Мне умереть, чтобы Вам жить о вечном
13:42 2865
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 8913
Кремль согласен с Трампом
Кремль согласен с Трампом
14:26 1671
В Киеве траур по жертвам российской атаки
В Киеве траур по жертвам российской атаки обновлено 14:15
14:15 9867
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться