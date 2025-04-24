Иран сделал предложение Европе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности посетить Париж, Берлин и Лондон для перезапуска переговоров с так называемой «евротройкой» — Францией, Германией и Великобританией — по иранской ядерной программе.

«Я вновь предлагаю путь дипломатии. После недавних консультаций в Москве и Пекине я готов сделать первый шаг и отправиться в Париж, Берлин и Лондон. Я был готов и раньше, но «евротройка» отказалась», — написал Аракчи в соцсети X.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров Ирана и США. Иранские официальные СМИ пишут, что он прошел в «конструктивной атмосфере», но ни о каких прорывах не сообщается.