USD 1.7000
EUR 1.9277
RUB 2.0509
Подписаться на уведомления
Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Новость дня
Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Хакан Фидан назвал первый шаг к миру в Украине

16:31 610

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна надеется в скором времени увидеть частичное прекращение огня в Украине, что стало бы шагом к мирному урегулированию.

«Мы обсудили события, связанные с войной в Украине. Как Турция мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. С самого начала войны мы продолжали призывать к переговорам ради справедливого и прочного мира», - сказал глава МИД Турции.

Он отметил, что Турция надеется увидеть скорейшее осуществление частичного прекращения огня. «Таким образом, будет сделан первый шаг к миру. Как заявил наш президент, Турция продолжит принимать участие во всех конструктивных усилиях на этом направлении», - сказал Фидан на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде.

Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации; все еще актуально
12:59 4851
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
17:02 139
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
16:43 885
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
16:42 250
Пакистан и Индия на грани войны
Пакистан и Индия на грани войны обновлено 15:09
15:09 3579
Бог знает, доллар знает, Трамп знает
Бог знает, доллар знает, Трамп знает Америка сошла с ума
13:20 2433
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4604
Мне умереть, чтобы Вам жить
Мне умереть, чтобы Вам жить о вечном
13:42 2867
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 8914
Кремль согласен с Трампом
Кремль согласен с Трампом
14:26 1671
В Киеве траур по жертвам российской атаки
В Киеве траур по жертвам российской атаки обновлено 14:15
14:15 9868

ЭТО ВАЖНО

Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации; все еще актуально
12:59 4851
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы
17:02 139
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину
16:43 885
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии
16:42 250
Пакистан и Индия на грани войны
Пакистан и Индия на грани войны обновлено 15:09
15:09 3579
Бог знает, доллар знает, Трамп знает
Бог знает, доллар знает, Трамп знает Америка сошла с ума
13:20 2433
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4604
Мне умереть, чтобы Вам жить
Мне умереть, чтобы Вам жить о вечном
13:42 2867
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 8914
Кремль согласен с Трампом
Кремль согласен с Трампом
14:26 1671
В Киеве траур по жертвам российской атаки
В Киеве траур по жертвам российской атаки обновлено 14:15
14:15 9868
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться