Хакан Фидан назвал первый шаг к миру в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна надеется в скором времени увидеть частичное прекращение огня в Украине, что стало бы шагом к мирному урегулированию.

«Мы обсудили события, связанные с войной в Украине. Как Турция мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. С самого начала войны мы продолжали призывать к переговорам ради справедливого и прочного мира», - сказал глава МИД Турции.

Он отметил, что Турция надеется увидеть скорейшее осуществление частичного прекращения огня. «Таким образом, будет сделан первый шаг к миру. Как заявил наш президент, Турция продолжит принимать участие во всех конструктивных усилиях на этом направлении», - сказал Фидан на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде.