Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии

Туристические возможности Азербайджана продемонстрированы на Казахстанской международной выставке KITF-2025, которая проходит в Алматы с 23 по 25 апреля и считается одним из ключевых мероприятий в области туризма Центральной Азии.

Наряду с Бюро по туризму Азербайджана, страну на мероприятии представляют 11 местных партнеров, в том числе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и туристический центр «Шахдаг».