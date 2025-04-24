Туристический потенциал Азербайджана на крупнейшей выставке Центральной Азии

Туристические возможности Азербайджана продемонстрированы на Казахстанской международной выставке KITF-2025, которая проходит в Алматы с 23 по 25 апреля и считается одним из ключевых мероприятий в области туризма Центральной Азии.
Наряду с Бюро по туризму Азербайджана, страну на мероприятии представляют 11 местных партнеров, в том числе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и туристический центр «Шахдаг».
На национальном стенде посетителям представлена возможность ознакомиться с туристическими продуктами и услугами Азербайджана, а также с туристическим потенциалом Карабаха и Восточного Зангезура. Кроме того, в рамках экспозиции проходит информационная кампания, приуроченная к «Году Конституции и суверенитета».
В ходе выставки состоялась встреча советника председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянана Гулузаде с заместителем министра культуры и спорта Казахстана Ержаном Еркинбаевым, во время которой были обсуждены двусторонние отношения и возможные направления сотрудничества.
Национальный стенд также посетил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Агалар Атамогланов.
Отметим, что в первом квартале 2025 года число туристов, прибывших из Казахстана в Азербайджан, увеличилось на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.