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«Владимир, остановись!» Трамп обратился к Путину

16:43 887

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку России на Киев, в результате которой погибли восемь человек, и призвал президента России Владимира Путина заключить мирное соглашение.

«Не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановись! Каждую неделю погибает 5 тыс. солдат. Давайте уже заключим мирное соглашение», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Напомним, что Россия в ночь на 24 апреля атаковала дронами и ракетами восемь областей Украины: Киевскую (в том числе сам Киев), Житомирскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Хмельницкую. Киев пострадал сильнее всего: подтверждена гибель восьми человек, больше 70 пострадали (среди погибших и раненых есть дети).

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