Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы

Низаминский районный суд рассмотрел ходатайство о досрочном освобождении руководителя интернет-телевидения «Хурал» Аваза Зейналлы, находящегося под арестом, в связи с его болезнью.

Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания под председательством судьи Нигяр Гадирли было принято решение о направлении Зейналлы на медицинское обследование для подтверждения его заболевания. По этой причине заседание отложили на неопределенный срок.

«Состояние А.Зейналлы очень тяжелое. Ему нужно серьезное лечение. Суд заявил, что необходимы врачебная комиссия и экспертное заключение относительно его здоровья. Это заключение будет представлено в Главное медицинское управление Министерства юстиции. Вопрос должен быть решен в срочном порядке. Необходимо ускорить процедуру, чтобы спасти его», - сказал адвокат Ф.Мехтиев.