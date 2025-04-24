Суд рассмотрел обращение о состоянии здоровья Аваза Зейналлы

Низаминский районный суд рассмотрел ходатайство о досрочном освобождении руководителя интернет-телевидения «Хурал» Аваза Зейналлы, находящегося под арестом, в связи с его болезнью.
Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания под председательством судьи Нигяр Гадирли было принято решение о направлении Зейналлы на медицинское обследование для подтверждения его заболевания. По этой причине заседание отложили на неопределенный срок.
«Состояние А.Зейналлы очень тяжелое. Ему нужно серьезное лечение. Суд заявил, что необходимы врачебная комиссия и экспертное заключение относительно его здоровья. Это заключение будет представлено в Главное медицинское управление Министерства юстиции. Вопрос должен быть решен в срочном порядке. Необходимо ускорить процедуру, чтобы спасти его», - сказал адвокат Ф.Мехтиев.
Отметим, что некоторое время назад у Аваза Зейналлы диагностировали онкологическое заболевание. Об этом его супруга Малахат Зейналлы поделилась в социальных сетях. В связи с этим была подана апелляция о досрочном освобождении А.Зейналлы.
Напомним, что 26 февраля 2024 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Аваза Зейналлы к 9 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе. В декабре прошлого года Верховный суд частично удовлетворил жалобу Зейналлы, сократив срок наказания на два месяца.