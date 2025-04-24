Макрон: «Гнев США должен быть направлен на Путина»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждение условий прекращения огня в Украине невозможно до тех пор, пока продолжаются боевые действия.

Об этом он сказал в эфире телеканала LCI во время визита на Мадагаскар.

«Пока Россия продолжает наносить удары по Киеву, нельзя требовать от Украины согласия на какие-либо условия. Перемирие — это необходимый первый шаг. Все остальное — это переговоры о мире, где уже учитываются военные, территориальные и вопросы безопасности», — подчеркнул французский лидер.