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Макрон: «Гнев США должен быть направлен на Путина»

17:42 631

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждение условий прекращения огня в Украине невозможно до тех пор, пока продолжаются боевые действия.

Об этом он сказал в эфире телеканала LCI во время визита на Мадагаскар.

«Пока Россия продолжает наносить удары по Киеву, нельзя требовать от Украины согласия на какие-либо условия. Перемирие — это необходимый первый шаг. Все остальное — это переговоры о мире, где уже учитываются военные, территориальные и вопросы безопасности», — подчеркнул французский лидер.

Комментируя публикации о том, что отказ Украины принять американские условия урегулирования якобы вызвал гнев президента США Дональда Трампа, Макрон отметил: он лично обсуждал ситуацию с Трампом и считает подобные утверждения несправедливыми. По его словам, «гнев США должен быть направлен не на Украину, а на Россию».

Макрон также прокомментировал массированный ракетный удар по Украине, в ходе которого, по официальным данным, было выпущено 215 воздушных целей, основная часть из которых пришлась на Киев. «Агрессор здесь только один, и это Россия. Америка должна направить свой гнев исключительно на Путина», — заявил он.

Макрон также заявил, что президент РФ «говорит, что хочет мира, но продолжает убивать. Если он скажет «да», уже завтра возможно прекращение огня». Он подчеркнул, что позиция Франции остается неизменной: поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, а также защита права украинского народа жить в мире.

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