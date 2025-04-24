Турция претендует на Олимпийские игры

«Турция — полноправный член УЕФА с 1962 года. За последние 20 лет мы успешно провели финалы Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Суперкубка и Чемпионат мира U20. Наша инфраструктура и организаторский опыт позволяют нам претендовать на Олимпиаду», — подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия представительства УЕФА в Стамбуле и заявил о готовности страны проводить крупнейшие международные спортивные соревнования, включая Олимпийские игры.

Президент Турции отметил рост спортивной инфраструктуры: за 23 года количество спортивных объектов увеличилось почти в три раза, построены десятки новых стадионов, модернизированы футбольные поля и спортзалы.

Эрдоган также напомнил об успехах национальной сборной и выразил уверенность, что открытие офиса УЕФА в Стамбуле станет важным шагом в развитии турецкого футбола и международного спортивного сотрудничества.

В завершение выступления Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим от недавнего землетрясения и заверил, что государство оказывает всю необходимую помощь.