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Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Новость дня
Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Турция претендует на Олимпийские игры

17:54 474

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия представительства УЕФА в Стамбуле и заявил о готовности страны проводить крупнейшие международные спортивные соревнования, включая Олимпийские игры.

«Турция — полноправный член УЕФА с 1962 года. За последние 20 лет мы успешно провели финалы Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Суперкубка и Чемпионат мира U20. Наша инфраструктура и организаторский опыт позволяют нам претендовать на Олимпиаду», — подчеркнул он.

Президент Турции отметил рост спортивной инфраструктуры: за 23 года количество спортивных объектов увеличилось почти в три раза, построены десятки новых стадионов, модернизированы футбольные поля и спортзалы.

Эрдоган также напомнил об успехах национальной сборной и выразил уверенность, что открытие офиса УЕФА в Стамбуле станет важным шагом в развитии турецкого футбола и международного спортивного сотрудничества.

В завершение выступления Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим от недавнего землетрясения и заверил, что государство оказывает всю необходимую помощь.

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