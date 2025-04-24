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Зеленский: «Мы готовы. Новые предложения у Трампа на столе»

17:51 1013

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в Лондоне наработали документ по территориальным вопросам и уже передали президенту США Дональду Трампу. В частности, документ был разработан после предложения Трампа о признании Крыма российской территорией.

Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

«Очень важно понимать, что Соединенные Штаты предложили свое видение. В Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская команда и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложения Соединенных Штатов появилась другая «бумага». И я считаю, что сегодня этот документ находится на столе у президента Трампа», – сообщил Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, «все, что противоречит Конституции Украины, не может быть в любых договоренностях».

Зеленский также отметил, что первым шагом к переговорам о мирном урегулировании войны должно быть полное и безусловное прекращение огня, на что Россия пока не соглашается. «Это шаг номер один. И когда мы говорим о компромиссах... относительно которых вы задаете вопросы. Я считаю, что на нас напали, оккупировали территорию, убили десятки тысяч людей, заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня – это большой компромисс», - сказал Зеленский.

По его словам, Украина как никто заинтересована в окончании войны. Поэтому все мирные инициативы важны и могут иметь место. Но все они начинаются с полного безусловного прекращения огня. «Все на это соглашаются, кроме Российской Федерации», – добавил Зеленский.

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