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Организованный PASHA Holding INMerge Innovation Summit вновь состоится в Баку в 2025 году

18:03 212

INMerge Innovation Summit, организованный компанией PASHA Holding, будет вновь проведен в Баку. После впечатляющего успеха саммита 2024 года, собравшего более 5000 участников, свыше 100 спикеров, а также стартапов и инвесторов, подготовка к мероприятию 2025 года уже началась с еще более амбициозными целями.

Юбилейный, пятый саммит INMerge состоится 29-30 сентября 2025 года в Баку в Конгресс Центре. Его основная цель - содействие развитию инновационной экосистемы Азербайджана, создание платформы для сотрудничества между стартапами и инвесторами, а также обмена опытом и знаниями между всеми участниками экосистемы.

Саммит объединит лидеров мнений, инвесторов и новаторов из таких сфер, как финтех, телекоммуникации, электронная коммерция и другие. INMerge также является стратегической площадкой для установления партнерств, расширения сотрудничества и укрепления международных связей с ключевыми представителями индустрии в регионе.

Среди спикеров саммита 2024 года были сооснователь YouTube Стив Чен, вице-президент и технический директор Amazon Вернер Вогельс, сооснователь Starbucks Зев Сигл, основатель Waze Ури Левин, профессор Гарвардской школы бизнеса Линда Хилл и профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев.

Список подтвержденных спикеров саммита 2025 года будет объявлен в ближайшее время. Билеты уже доступны на сайте www.inmerge.az.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте саммита или в его аккаунтах в социальных сетях.

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