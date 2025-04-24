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НАТО попытается убедить Трампа, что мир на условиях Путина хорошим не закончится

18:38 918

Генсек НАТО Марк Рютте во время своей поездки в Америку будет призывать команду президента США Дональда Трампа не принуждать Украину к мирному соглашению против ее воли, пишет Financial Times.

По данным источников FT, Рютте планирует на встречах с помощниками Трампа объяснить, что несправедливый мир в войне России против Украины лишь усилит угрозу со стороны Москвы для Европы.

Отмечается, что визит Рютте состоится на фоне стремления Трампа быстро заключить мирное соглашение, что грозит вбить клин между США и европейскими союзниками Киева.

Источники FT добавили, что Рютте использует встречи с министром обороны Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолцом для того, чтобы подчеркнуть, что европейская безопасность также будет под угрозой, если Украине навяжут пропутинское урегулирование войны.

«Ключевой месседж заключается в том, чтобы дать американцам понять, что поставлено на карту», - заявил один из дипломатов НАТО.

Ранее сообщалось, что визит Рютте в Вашингтон должен состояться 24 и 25 апреля.

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