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Шведы перехватили российский самолет

18:54 1260

Шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Jas 39 Gripen перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.

Как сообщается в заявлении Вооруженных сил Швеции в микроблоге X, два Jas 39 Gripen завершили первую боевую миссию в рамках программы НАТО по усиленному реагированию на инциденты. Истребители взлетели с базы в Польше и визуально идентифицировали российский самолет-разведчик.

Воздушное командование Североатлантического вльянса сообщило, что миссия проходила в рамках усиленной программы НАТО по патрулированию воздушного пространства:

«Шведские самолеты сейчас развернуты в Мальборке вместе с Воздушными силами Великобритании, демонстрируя безупречную интеграцию, защищая целостность территории альянса в режиме 24/7».

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