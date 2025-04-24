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Китай: Трамп просто соврал и струсил

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
19:21 1217

В среду планету облетела благая весть: США с Китаем ведут активные переговоры по двусторонней торговле и таможенным пошлинам. Об этом сообщил сам Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов. Оценивая ход консультаций, американский президент сказал: «Выглядит хорошо, это выглядит хорошо… У нас с Китаем будет справедливая сделка».

В четверг наступило прозрение: никаких консультаций с США Китай не проводит. Трамп просто соврал.

«В настоящее время между Китаем и США не ведется абсолютно никаких переговоров по экономике и торговле», — прокомментировал ситуацию представитель Министерства торговли Хэ Ядун. Все, что говорится про какой-то прогресс в двусторонних переговорах, сказал он, следует просто игнорировать. «Если США действительно хотят решить проблему... им следует отменить все односторонние меры в отношении Китая».

В Пекине не намерены делать первый шаг, понимая, что проявленная слабость подтолкнет Трампа к новому кругу шантажа и давления

Другое официальное лицо, представитель МИД Китая Го Цзякунь, в свою очередь, сказал: «Наши двери открыты, если США хотят говорить. Если переговорное решение — это действительно то, чего хотят США, им следует прекратить угрожать и шантажировать Китай и стремиться к диалогу, основанному на равенстве, уважении и взаимной выгоде… Продолжать просить о сделке, одновременно оказывая крайнее давление, — это неправильный способ иметь дело с Китаем, и он просто не сработает».

Но все сообщения о каких-то переговорах, которые якобы ежедневно и активно ведутся между китайской и американской сторонами – «это все фейковые новости», - прокомментировал Го Цзякунь. «Насколько мне известно, Китай и США не проводили никаких консультаций или переговоров по вопросу тарифов, не говоря уже о достижении какого-либо соглашения».

Известно, что Китай заранее готовился к тарифной войне с Соединенными Штатами, не имея иллюзий относительно планов Дональда Трампа. Поэтому штурм и натиск, когда со второго по десятое апреля размер пошлин на китайские товары скакнул с 34% до 145%, в Пекине не вызвал растерянности и суеты, там отреагировали зеркальным образом и заняли выжидательную позицию. Американскому фондовому рынку поплохело, с учетом плотной завязанности производителей на китайские детали и комплектующие, а торговые площадки просто взвыли: китайские товары на них занимают не меньше 70%.

Хэштег «Трамп струсил» в среду в китайской соцсети Weibo набрал больше 150 миллионов просмотров. И ведь правда: струсил

На разговор с Трампом отправились руководители четырех крупных американских розничных компаний — Walmart, Target, Home Depot и Lowe's. Торговая война с Китаем, да еще такими методами, просто вгоняет их в убытки. На следующий день после этой встречи американский президент начал рассказывать, что тарифы, конечно, будут понижены, и по этому поводу ведутся активные переговоры. Которые, как выяснилось, не ведутся.

Китай готов и дальше наблюдать за тем, как сумятица и неопределенность бьют по американскому рынку и вызывают растущее недовольство его участников. Да, сам Китай тоже несет потери, но он готов терпеть, и терпеть столько, сколько понадобится для того, чтобы американские избиратели и партийные спонсоры привели инициатора тарифной войны в чувство. В Пекине не намерены делать первый шаг, понимая, что проявленная слабость подтолкнет Трампа к новому кругу шантажа и давления.

Между тем, сообщает CNN, новости о готовности США идти на уступки в тарифной войне вызвали волну национальной гордости и насмешек над американцами в китайских социальных сетях. Хэштег «Трамп струсил» в среду в китайской соцсети Weibo набрал больше 150 миллионов просмотров. И ведь правда: струсил.

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