Китай: Трамп просто соврал и струсил

В среду планету облетела благая весть: США с Китаем ведут активные переговоры по двусторонней торговле и таможенным пошлинам. Об этом сообщил сам Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов. Оценивая ход консультаций, американский президент сказал: «Выглядит хорошо, это выглядит хорошо… У нас с Китаем будет справедливая сделка». В четверг наступило прозрение: никаких консультаций с США Китай не проводит. Трамп просто соврал. «В настоящее время между Китаем и США не ведется абсолютно никаких переговоров по экономике и торговле», — прокомментировал ситуацию представитель Министерства торговли Хэ Ядун. Все, что говорится про какой-то прогресс в двусторонних переговорах, сказал он, следует просто игнорировать. «Если США действительно хотят решить проблему... им следует отменить все односторонние меры в отношении Китая».

Другое официальное лицо, представитель МИД Китая Го Цзякунь, в свою очередь, сказал: «Наши двери открыты, если США хотят говорить. Если переговорное решение — это действительно то, чего хотят США, им следует прекратить угрожать и шантажировать Китай и стремиться к диалогу, основанному на равенстве, уважении и взаимной выгоде… Продолжать просить о сделке, одновременно оказывая крайнее давление, — это неправильный способ иметь дело с Китаем, и он просто не сработает». Но все сообщения о каких-то переговорах, которые якобы ежедневно и активно ведутся между китайской и американской сторонами – «это все фейковые новости», - прокомментировал Го Цзякунь. «Насколько мне известно, Китай и США не проводили никаких консультаций или переговоров по вопросу тарифов, не говоря уже о достижении какого-либо соглашения». Известно, что Китай заранее готовился к тарифной войне с Соединенными Штатами, не имея иллюзий относительно планов Дональда Трампа. Поэтому штурм и натиск, когда со второго по десятое апреля размер пошлин на китайские товары скакнул с 34% до 145%, в Пекине не вызвал растерянности и суеты, там отреагировали зеркальным образом и заняли выжидательную позицию. Американскому фондовому рынку поплохело, с учетом плотной завязанности производителей на китайские детали и комплектующие, а торговые площадки просто взвыли: китайские товары на них занимают не меньше 70%.