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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

наш комментарий
Эльнур Мамедов, отдел экономики
19:33 723

Одним из важнейших результатов государственного визита президента Ильхама Алиева в Китай стало подписание совместного заявления об установлении всестороннего стратегического партнёрства. Документ представляет собой всеобъемлющую рамку для дальнейшего политико-экономического сближения и задаёт вектор интеграции Азербайджана в евразийские экономические процессы на новом качественном уровне.

Существенным содержательным сдвигом можно считать акцент на углубление кооперации в ненефтяных секторах, в частности, в высокотехнологичной и инновационной отраслях, а также в области возобновляемой энергетики. Для Азербайджана это открывает перспективы диверсификации экономики и наращивания экспортного потенциала, особенно в сфере «зелёной» энергетики.

Китай, обладающий значительным опытом поэтапного освоения региона Центральной Азии, где инфраструктурные проекты становились локомотивом экономической интеграции, теперь распространяет данный подход на Южный Кавказ

Яркий пример — участие китайской компании China Energy Engineering Corporation Limited в строительстве морской ветряной электростанции в азербайджанском секторе Каспия мощностью 1 ГВт. Это демонстрирует переход к промышленной реализации устойчивых энергетических проектов с высоким уровнем капитализации.

Китай, обладающий значительным опытом поэтапного освоения региона Центральной Азии, где инфраструктурные проекты становились локомотивом экономической интеграции, теперь распространяет данный подход на Южный Кавказ. При этом Пекин отходит от политики проб и ошибок, всё чаще опираясь на стандартизированные модели взаимодействия.

В свою очередь Азербайджан демонстрирует гибкость и опыт в западных экономических инициативах — от тесных связей с Турцией и Россией до активного диалога с ЕС. Таким образом, партнёрство двух стран строится на паритетной основе, при различии в масштабах, но при стратегическом взаимопонимании.

Алиев обеспечил и участие китайской компании China Energy Engineering Corporation Limited в строительстве морской ветряной электростанции в азербайджанском секторе Каспия мощностью 1 ГВт

Сравнительный анализ аналогичных китайских соглашений с Казахстаном демонстрирует эволюцию китайской внешнеэкономической доктрины. Если в 2013 году документ с Казахстаном носил декларативный характер и не включал инициативу «Один пояс — один путь», то в нынешнем соглашении с Азербайджаном чётко отражён синергетический подход — сопряжение этой китайской инициативы с национальной Стратегией социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года. Что указывает на переход к системной координации макроэкономических стратегий.

Отдельного внимания заслуживает промышленная кооперация. В числе зафиксированных шагов речь идет о формировании Рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству; запуске переговоров по соглашению о свободной торговле с акцентом на институциональные гарантии. Кроме этого, Азербайджан и Китай договорились о поддержке кооперации в стратегических отраслях — нефтехимии, металлургии, фармацевтике и машиностроении.

С этого момента начинается интеграция азербайджанских производителей в китайскую выставочно-форумную инфраструктуру, включая мероприятия CIIE, Canton Fair, CIFTIS и CIFIT.

Важным сопутствующим фактором становится взаимодействие в рамках многосторонних платформ, таких как ШОС и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии)

Алиев с Си Цзиньпином договорились и о создании благоприятных условий для наращивания экспорта экологически чистой и конкурентоспособной сельхозпродукции из Азербайджана. Особняком стоит проработка межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках.

Важным сопутствующим фактором становится взаимодействие в рамках многосторонних платформ, таких как ШОС и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии). Азербайджан, председательствующий в СВМДА с 2025 года, активно продвигает повестку цифровизации и устойчивого роста, что совпадает с приоритетами китайской стратегии.

Интеграция в евразийское пространство через инструменты цифровой экономики — ещё один важный элемент. В этом контексте особенно символичным стало подписание Азербайджаном соглашения о партнёрстве в сфере цифровой экономики в рамках Организации тюркских государств накануне визита президента Алиева в Китай. Что лишь подчёркивает нацеленность Баку на вовлечение в глобальные цифровые цепочки и повышение собственной конкурентоспособности в новой технологической реальности.

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