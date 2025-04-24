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Генсек FIBA в гостях у Эмина Амруллаева

ФОТО
Отдел спорта
19:53 178

Сегодня в Баку состоялась встреча руководства Федерации баскетбола Азербайджана (ABF) во главе с Эмином Амруллаевым с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреасом Загклисом, менеджером соревнований по баскетболу 3х3 Йованой Вукойе и коммерческим директором Баскетбольной лиги чемпионов Бенжамином Готье.

В ходе встречи широко обсуждались вопросы развития баскетбола 3х3 в Азербайджане, текущие перспективы в этой области, а также участие азербайджанских баскетболистов в Юношеской Баскетбольной лиге чемпионов.

Стороны подчеркнули важность активного участия профессиональных баскетбольных клубов Азербайджана в предстоящих сезонах еврокубков. В частности, их выступление в Лиге чемпионов. Эмин Амруллаев и гости обсудили шаги, которые могут быть предприняты в этом направлении, и возможные варианты сотрудничества. 

Не остались без внимания и вопросы организационного развития Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL), совершенствования структуры лиги, повышения ее коммерческого потенциала, приведения уровня управления и инфраструктуры местных клубов в соответствие с международными стандартами, а также общей стратегии развития баскетбола в стране.

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