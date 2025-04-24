США предъявят России жесткие требования: Вернуть Запорожскую АЭС и всю Харьковскую область

Вашингтон намерен настаивать на том, чтобы Россия признала право Украины иметь собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Об этом, как ожидается, заявит американский посланник Стив Уиткофф на следующей встрече с президентом России Владимиром Путиным, уточнили источники, говорившие на условиях анонимности из-за конфиденциальности переговоров.

Согласие на наличие у Киева полноценно оснащенной и укомплектованной армии, как того требуют Украина и ее европейские союзники, означало бы для Путина отказ от одной из его главных заявленных целей войны — демилитаризации Украины. Это свидетельствует о том, что администрация Трампа добивается уступок как от Кремля, так и от Украины, стремясь положить конец войне, которая длится уже четвертый год. Критики пока считают предложения США склоняющимися в пользу России, в том числе из-за настойчивого требования администрации Трампа, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в военный альянс НАТО.

Администрация Трампа также настаивает на возвращении Россией Запорожской атомной электростанции, захваченной в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. По словам источников, станция должна перейти под контроль США для обеспечения энергией обеих сторон. Они добавили, что детали плана еще не завершены и могут измениться.

Представители Совета национальной безопасности США, Госдепартамента и Стива Уиткоффа не ответили на запросы о комментариях.

Кроме того, США намерены обеспечить Украине доступ к реке Днепр и вернуть земли, оккупированные Россией в Харьковской области. Путин, в свою очередь, требует признания полного контроля над Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областями, несмотря на то, что Россия не смогла полностью их захватить.