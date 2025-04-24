Трамп надеется, что Путин прислушается

Президент США Дональд Трамп верит, что президент России Владимир Путин прислушается к высказанной критике по поводу недавних ударов по Киеву.

«Да, я так думаю», - ответил он журналисту на вопрос о том, верит ли он, что Путин прислушается к его призывам.

Ранее Трамп заявил, что считает «неудачным» момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования.

Трамп анонсировал интервью с редактором журнала The Atlantic Джеффри Голдбергом, которого ошибочно добавили в чат в мессенджере Signal с высокопоставленными чиновниками администрации, что стало причиной масштабного скандала.

Президент США сказал, что Голдберг и еще двое журналистов хотят написать материал о «самом значимом президенте этого века». «Я даю это интервью из любопытства и как соревнование с самим собой, чтобы увидеть, может ли The Atlantic быть правдивым. Способны ли они написать честную историю о Трампе?» – заявил глава Белого дома.

Он попутно назвал Голдберга «человеком, ответственным за многие вымышленные истории обо мне, в том числе вымышленную мистификацию о лузерах и SignalGate, с которой он имел несколько больший успех».

Трамп заявил, что установил дедлайн по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, не став называть конкретные сроки.

«У меня есть свой собственный дедлайн. Мы хотим, чтобы это было быстро. Когда он выйдет, будет совершенно другое отношение», — предупредил Трамп.

Он добавил, что хочет, чтобы стороны сели за стол переговоров. Президент США добавил, что верит в «хорошие шансы» заключения договоренностей.