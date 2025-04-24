Будет ли арестован аш-Шараа в Багдаде?

Приглашение президента Сирии Ахмада аш-Шараа на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдёт в Багдаде, вызвало острое политическое противостояние внутри иракской правящей коалиции «Координационный круг».
Входящие в неё группировки, тесно связанные с Ираном, выступили с резкой критикой в адрес премьер-министра Мухаммада Шиа аль-Судани и потребовали аннулировать приглашение сирийского лидера, угрожая его арестом в случае прибытия в Ирак.
Наиболее жёсткую позицию заняли проиранские формирования «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Катаиб Хезболла», представители которых инициировали парламентское обращение с требованием запретить въезд аш-Шараа в страну. Более 50 депутатов подали жалобу в Верховный суд, утверждая, что сирийский президент якобы является «членом террористической организации». При этом остаётся неясным, будет ли эта жалоба рассмотрена и существует ли юридическое основание для возможного ареста.
Критики премьер-министра аль-Судани утверждают, что приглашение аш-Шараа было результатом давления со стороны Турции, Саудовской Аравии и Катара. Именно в Дохе в начале апреля состоялась первая трёхсторонняя встреча между аль-Судани, аш-Шараа и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани, где сирийский президент и получил официальное приглашение на саммит ЛАГ.
Эта дипломатическая инициатива, как полагают наблюдатели, свидетельствует о стремлении аль-Судани балансировать между региональными центрами силы, однако вызвала острую реакцию внутри шиитского лагеря.
Депутат Юсуф аль-Калаби назвал допуск аш-Шараа в Багдад «предательством памяти иракцев, погибших от терроризма», а лидер «Асаиб Ахль аль-Хак» Кайс аль-Хазали пригрозил, что президент Сирии будет арестован по действующему ордеру, если появится в столице Ирака. Однако детали этого ордера, включая его юридическую силу и источник, так и не были обнародованы.
Ситуацию усугубляет то, что проиранские вооружённые группы, формально интегрированные в систему иракской безопасности, де-факто действуют как автономные силы. Именно они могут сорвать визит аш-Шараа, несмотря на позицию премьер-министра.
Прецедент уже имел место: в 2024 году генерал, связанный с «Асаиб Ахль аль-Хак», без ведома Багдада приказал сбить турецкий БПЛА, что спровоцировало дипломатический скандал Багдада с Анкарой.
Параллельно с политическим давлением началась информационная кампания. В аффилированных с проиранскими группами телеграм-каналах были опубликованы документы, согласно которым аш-Шараа якобы отбывал тюремное заключение в Ираке в 2005–2011 годах по обвинению в терроризме. Однако независимые журналисты, в том числе проживающий в США сириец Хассан Хассан, поставили под сомнение достоверность этих материалов, указывая на отсутствие убедительных доказательств.
Гази Фейсал, директор Центра стратегических исследований Ирака, подчеркнул, что попытки заблокировать визит аш-Шараа отражают не позицию официального Багдада, а внешние интересы Тегерана. По его словам, если бы против сирийского президента действительно существовало юридическое решение, об этом было бы известно до его официального приглашения на саммит.
Несмотря на заявления, иракские судебные органы по-прежнему отказываются подтвердить или опровергнуть наличие ордера на арест аш-Шараа, что накануне намеченного на май саммита ЛАГ создаёт опасную правовую неопределённость.
Выступая 16 апреля на форуме в Сулеймании, премьер-министр аль-Судани вновь напомнил, что внешняя политика Ирака должна основываться на Конституции и официальных решениях, после чего подтвердил, что приглашение президента Сирии Ахмада аш-Шараа остаётся в силе.