Будет ли арестован аш-Шараа в Багдаде?

Приглашение президента Сирии Ахмада аш-Шараа на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдёт в Багдаде, вызвало острое политическое противостояние внутри иракской правящей коалиции «Координационный круг». Входящие в неё группировки, тесно связанные с Ираном, выступили с резкой критикой в адрес премьер-министра Мухаммада Шиа аль-Судани и потребовали аннулировать приглашение сирийского лидера, угрожая его арестом в случае прибытия в Ирак. Наиболее жёсткую позицию заняли проиранские формирования «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Катаиб Хезболла», представители которых инициировали парламентское обращение с требованием запретить въезд аш-Шараа в страну. Более 50 депутатов подали жалобу в Верховный суд, утверждая, что сирийский президент якобы является «членом террористической организации». При этом остаётся неясным, будет ли эта жалоба рассмотрена и существует ли юридическое основание для возможного ареста.

Критики премьер-министра аль-Судани утверждают, что приглашение аш-Шараа было результатом давления со стороны Турции, Саудовской Аравии и Катара. Именно в Дохе в начале апреля состоялась первая трёхсторонняя встреча между аль-Судани, аш-Шараа и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани, где сирийский президент и получил официальное приглашение на саммит ЛАГ. Эта дипломатическая инициатива, как полагают наблюдатели, свидетельствует о стремлении аль-Судани балансировать между региональными центрами силы, однако вызвала острую реакцию внутри шиитского лагеря. Депутат Юсуф аль-Калаби назвал допуск аш-Шараа в Багдад «предательством памяти иракцев, погибших от терроризма», а лидер «Асаиб Ахль аль-Хак» Кайс аль-Хазали пригрозил, что президент Сирии будет арестован по действующему ордеру, если появится в столице Ирака. Однако детали этого ордера, включая его юридическую силу и источник, так и не были обнародованы. Ситуацию усугубляет то, что проиранские вооружённые группы, формально интегрированные в систему иракской безопасности, де-факто действуют как автономные силы. Именно они могут сорвать визит аш-Шараа, несмотря на позицию премьер-министра.