Британия и Франция отказались отправлять войска в Украину

Великобритания и Франция отказались от своих изначальных планов по прекращению войны в Украине, сообщает The Times со ссылкой на источники. По информации газеты, свою позицию представители стран озвучили во время переговоров в Лондоне.

В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон представили свой план прекращения войны, который на первом этапе предполагает перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре на месяц.

Согласно этой инициативе в рамках второй фазы, после достижения перемирия, в Украине должен был размещаться европейский контингент. Однако, как пишет Times, по итогам переговоров в Лондоне «наблюдается некоторое смягчение обязательств». При этом источник газеты в британском оборонном ведомстве заявил, что Лондон не готов отказаться от планов по отправке войск в Украину.