Хидаят Гейдаров не на татами, но француз Габа опять проиграл азербайджанцу

Сборная Азербайджана завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по дзюдо.
Рашид Мамедалиев (73 кг), заменивший в последний момент получившего травму олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова, выступил достойно, став бронзовым призером.
Интересно, что на пути к медали Мамедалиев в четвертьфинальном поединке взял верх над французом Жоан-Бенжамином Габа - тем самым, которого в финале Олимпиады в упорнейшем противостоянии на глазах у парижской публики одолел Хидаят Гейдаров. Звезда мирового дзюдо, кстати, переживал за товарища по команде, находясь на трибунах Спортивного центра "Морача" в Подгорице.
Для 24-летнего Габа это был второй в жизни поединок против соперника из Азербайджана, и он вновь проиграл. Правда, затем ему удалось взять бронзу. Так что на пьедестале почета он стоял рядом с Рашидом.
Ну а наш спортсмен до француза победил британца Бенжамина Леви и выступающего за Португалию грузина Отари Квантидзе. Увы, в полуфинале азербайджанский дзюдоист уступил будущему чемпиону россиянину Данилу Лаврентьеву, но собрался и в бронзовой схватке оказался сильнее венгра Даниэля Сегеди.
Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронза чемпионата Европы-2025 pic.twitter.com/nuPdPVP2MP— Elmir Aliyev (@ElmirAliyev82) April 24, 2025
Для 25-летнего Рашида Мамедалиева это первая в карьере медаль на взрослых чемпионатах Европы. В 2019 году он стал сильнейшим на континенте среди 23-летних дзюдоистов. В этом году Рашид взял серебро и бронзу на бакинском и парижском «Большом шлеме» соответственно.
Напомним, вчера в весовой категории до 60 кг бронзу завоевал Ахмед Юсифов.
Азербайджан на чемпионате Европы в Черногории представляют 15 спортсменов, в том числе и триумфатор Парижа-2024 Зелим Коцоев.