Хидаят Гейдаров не на татами, но француз Габа опять проиграл азербайджанцу

Рашид Мамедалиев (73 кг), заменивший в последний момент получившего травму олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова, выступил достойно, став бронзовым призером.

Интересно, что на пути к медали Мамедалиев в четвертьфинальном поединке взял верх над французом Жоан-Бенжамином Габа - тем самым, которого в финале Олимпиады в упорнейшем противостоянии на глазах у парижской публики одолел Хидаят Гейдаров. Звезда мирового дзюдо, кстати, переживал за товарища по команде, находясь на трибунах Спортивного центра "Морача" в Подгорице.

Для 24-летнего Габа это был второй в жизни поединок против соперника из Азербайджана, и он вновь проиграл. Правда, затем ему удалось взять бронзу. Так что на пьедестале почета он стоял рядом с Рашидом.