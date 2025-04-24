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Хидаят Гейдаров не на татами, но француз Габа опять проиграл азербайджанцу

Вторая медаль на Евро; фото, видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:13 446

Сборная Азербайджана завоевала вторую медаль на чемпионате Европы по дзюдо.

Рашид Мамедалиев (73 кг), заменивший в последний момент получившего травму олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова, выступил достойно, став бронзовым призером.

Интересно, что на пути к медали Мамедалиев в четвертьфинальном поединке взял верх над французом Жоан-Бенжамином Габа - тем самым, которого в финале Олимпиады в упорнейшем противостоянии на глазах у парижской публики одолел Хидаят Гейдаров. Звезда мирового дзюдо, кстати, переживал за товарища по команде, находясь на трибунах Спортивного центра "Морача" в Подгорице.

Для 24-летнего Габа это был второй в жизни поединок против соперника из Азербайджана, и он вновь проиграл. Правда, затем ему удалось взять бронзу. Так что на пьедестале почета он стоял рядом с Рашидом.

Ну а наш спортсмен до француза победил британца Бенжамина Леви и выступающего за Португалию грузина Отари Квантидзе. Увы, в полуфинале азербайджанский дзюдоист уступил будущему чемпиону россиянину Данилу Лаврентьеву, но собрался и в бронзовой схватке оказался сильнее венгра Даниэля Сегеди.

Для 25-летнего Рашида Мамедалиева это первая в карьере медаль на взрослых чемпионатах Европы. В 2019 году он стал сильнейшим на континенте среди 23-летних дзюдоистов. В этом году Рашид взял серебро и бронзу на бакинском и парижском «Большом шлеме» соответственно.

Напомним, вчера в весовой категории до 60 кг бронзу завоевал Ахмед Юсифов. 

Азербайджан на чемпионате Европы в Черногории представляют 15 спортсменов, в том числе и триумфатор Парижа-2024 Зелим Коцоев.

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