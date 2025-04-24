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Иран пытается заинтересовать США. Но у Вашингтона, возможно, другие планы

21:19 178

Иран предложил США промежуточное соглашение по ядерной программе, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи предложил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу договориться о промежуточном соглашении по ядерной программе Тегерана.

На консультациях в Риме Арагчи якобы заявил, что с учетом детальных технических характеристик возможного соглашения сторонам будет трудно завершить переговоры в течение указанных Трампом 60 дней.

Однако иранское постпредство при ООН уже опровергло информацию Axios.

На этом фоне командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Э. Курилла прибыл сегодня утром в Тель-Авив, где, как ожидается, он встретится с высокопоставленными должностными лицами израильского Министерства обороны и разведки по ряду региональных тем, в частности по Ирану.

Курилла уже приезжал в Израиль в начале месяца, встречаясь с Замиром в штаб-квартире ЦАХАЛа Тель-Авиве.

Сенатор-демократ Джон Феттерман во время интервью ресурсу Washington Free Beacon заявил, что администрация Трампа должна прекратить текущие ядерные переговоры с Ираном и нанести военные удары по его ядерным объектам. «Выкиньте это дерьмо», — сказал Феттерман, добавив: «Вы никогда не сможете вести переговоры с таким режимом, который уже десятилетиями дестабилизирует регион, и теперь у нас есть невероятное окно, я считаю, чтобы сделать это, нанести удар и уничтожить ядерные объекты Ирана».

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