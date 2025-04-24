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Азербайджанский спецназ в тылу армян. «Без паники, это свои»

громкое дело
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
21:23 533

Самопровозглашённый «генерал» Джалал Арутюнян, командовавший армянскими вооружёнными формированиями в Нагорном Карабахе во время 44-дневной войны, подал апелляцию на решение суда Армении, приговорившего его к пяти с половиной годам лишения свободы.

Впрочем, приговор вызвал недовольство не только у обвиняемого, но и у родственников погибших военнослужащих, признанных судом потерпевшими по делу. Их сыновья служили в составе артиллерийского дивизиона, который 12 октября 2020 года находился на позициях в районе села Джуварлы Физулинского района, контролировавшегося в тот период армянскими силами.

Родственники солдат настаивают на ужесточении наказания и требуют для Арутюняна восемь лет лишения свободы. Апелляционное разбирательство по жалобам обеих сторон началось 23 апреля.

Командир дивизиона Геворк Геворкян сообщил Арутюняну по рации о приближающейся группе вооружённых лиц. На что Арутюнян отмахнулся: «Без паники, это свои»

Согласно обвинению, Арутюнян проявил при исполнении служебных обязанностей преступную халатность, приведшую к гибели двадцати армянских военнослужащих, исчезновению одного солдата, а также утрате всей техники и имущества артдивизиона, захваченного азербайджанскими силами.

В тот день армия Азербайджана продолжала наступление в Физулинском направлении. Решающую роль в операции играли подразделения спецназа, действовавшие в тылу армянских позиций.

Как указано в материалах дела, командир дивизиона Геворк Геворкян сообщил Арутюняну по рации о приближающейся группе вооружённых лиц. На что Арутюнян отмахнулся: «Без паники, это свои».

Позднее группа, принятая за «своих», приблизилась к армянским позициям и открыла огонь. В результате атаки личный состав дивизиона понёс тяжёлые потери. Уцелевшие, включая Геворкяна, спешно оставили позиции, а артиллерийская техника и секретные штабные документы попали в руки азербайджанского спецназа.

Армянские солдаты потеряли бдительность и погибли именно из-за того, что их командир не смог отличить собственных военнослужащих от группы спецназа противника

Спустя несколько дней после этого инцидента Арутюнян был тяжело ранен ударом беспилотника, после выздоровления был назначен начальником инспекционного управления Министерства обороны Армении, откуда позднее его вначале уволили, а потом привлекли к уголовной ответственности.

Айк Меликян, мать одного из армянских артиллеристов, погибших возле села Джуварлы, заявила, что требует наказания для всех виновных, включая Арутюняна. По ее словам, армянские солдаты потеряли бдительность и погибли именно из-за того, что их командир не смог отличить собственных военнослужащих от группы спецназа противника.

«Речь идет о халатности, которая привела к гибели двадцати человек, поэтому и наказание должно быть соответствующим», - заявил адвокат потерпевших Симонян, потребовавший для Арутюняна максимальное по статье наказание — 8 лет лишения свободы.

Сам Арутюнян обвинение отвергает. Его защита пыталась убедить суд, что «генерал» не утверждал однозначно, будто приближавшиеся бойцы были армянами.

Воскресший генерал обвинения отрицает

«Мой подзащитный сказал: «Возможно, это наши», поскольку не мог с уверенностью определить принадлежность группы», — подчеркнул адвокат Арутюняна.

В ходе слушаний Арутюнян также отметил, что за несколько дней до трагедии направил подразделениям предупреждение о возможной диверсионной активности противника и приказал усилить оборону. Его адвокат, Арсен Сардарян, добавил, что артиллеристы визуально наблюдали приближение группы, но не открыли предупредительный огонь. А после начала атаки подразделения не смогли наладить связь, запаниковали и стали действовать бессистемно. Один из командиров батареи сразу же отдал приказ к отступлению и первым оставил позицию.

В результате боестолкновения почти весь личный состав одной из трёх батарей был уничтожен.

Напомним, что Министерство обороны Азербайджана официально объявило об освобождении села Джуварлы 17 октября 2020 года.

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