Азербайджанский спецназ в тылу армян. «Без паники, это свои»

Самопровозглашённый «генерал» Джалал Арутюнян, командовавший армянскими вооружёнными формированиями в Нагорном Карабахе во время 44-дневной войны, подал апелляцию на решение суда Армении, приговорившего его к пяти с половиной годам лишения свободы. Впрочем, приговор вызвал недовольство не только у обвиняемого, но и у родственников погибших военнослужащих, признанных судом потерпевшими по делу. Их сыновья служили в составе артиллерийского дивизиона, который 12 октября 2020 года находился на позициях в районе села Джуварлы Физулинского района, контролировавшегося в тот период армянскими силами. Родственники солдат настаивают на ужесточении наказания и требуют для Арутюняна восемь лет лишения свободы. Апелляционное разбирательство по жалобам обеих сторон началось 23 апреля.

Согласно обвинению, Арутюнян проявил при исполнении служебных обязанностей преступную халатность, приведшую к гибели двадцати армянских военнослужащих, исчезновению одного солдата, а также утрате всей техники и имущества артдивизиона, захваченного азербайджанскими силами. В тот день армия Азербайджана продолжала наступление в Физулинском направлении. Решающую роль в операции играли подразделения спецназа, действовавшие в тылу армянских позиций. Как указано в материалах дела, командир дивизиона Геворк Геворкян сообщил Арутюняну по рации о приближающейся группе вооружённых лиц. На что Арутюнян отмахнулся: «Без паники, это свои». Позднее группа, принятая за «своих», приблизилась к армянским позициям и открыла огонь. В результате атаки личный состав дивизиона понёс тяжёлые потери. Уцелевшие, включая Геворкяна, спешно оставили позиции, а артиллерийская техника и секретные штабные документы попали в руки азербайджанского спецназа.

Спустя несколько дней после этого инцидента Арутюнян был тяжело ранен ударом беспилотника, после выздоровления был назначен начальником инспекционного управления Министерства обороны Армении, откуда позднее его вначале уволили, а потом привлекли к уголовной ответственности. Айк Меликян, мать одного из армянских артиллеристов, погибших возле села Джуварлы, заявила, что требует наказания для всех виновных, включая Арутюняна. По ее словам, армянские солдаты потеряли бдительность и погибли именно из-за того, что их командир не смог отличить собственных военнослужащих от группы спецназа противника. «Речь идет о халатности, которая привела к гибели двадцати человек, поэтому и наказание должно быть соответствующим», - заявил адвокат потерпевших Симонян, потребовавший для Арутюняна максимальное по статье наказание — 8 лет лишения свободы. Сам Арутюнян обвинение отвергает. Его защита пыталась убедить суд, что «генерал» не утверждал однозначно, будто приближавшиеся бойцы были армянами.

