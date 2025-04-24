Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что сила США должна быть направлена против России для достижения мира.

«Русские всегда хотели уничтожения США. Россияне всегда будут желать уничтожения Соединенных Штатов», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что эта позиция уходит корнями в советское прошлое: «Мы родились в Советском Союзе. У нас это все росло в школах. Это политика Советского Союза. Мы боремся за ваши права так же, как и за свои».

Зеленский также отметил значительную поддержку со стороны США: «Украина получила от США оружие и другую помощь в сфере безопасности на сумму около $105 млрд».

Украинский лидер назвал Соединенные Штаты «сильным стратегическим и влиятельным партнером» и выразил мнение, что достижение мира возможно через силу: «Мы действительно хотели бы достичь мира через силу, это было бы полезно для России, чтобы сила была направлена против неё, поскольку она является агрессором».

Комментируя инициативы экс-президента США Дональда Трампа, Зеленский сказал: «Я очень уважаю то, что Трамп ищет пути к миру, но не надо говорить, что эту войну начала Украина. Я считаю, что это больно слышать нашим людям».

Подчеркнув свою роль как лидера страны, Зеленский добавил: «Я буду защищать достоинство Украины. Я — президент, я — гарант Конституции».