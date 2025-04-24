Король Нидерландов призвал «вооружиться до зубов»

Нидерландам необходимо «вооружиться до зубов», чтобы иметь возможность жить в мире и безопасности, заявил нидерландский король Виллем-Александр, выступая на военной базе в провинции Лимбург.

«Мы, возможно, слишком уж считали само собой разумеющимся, что у нас всегда будут свобода и мир. К сожалению, Украина и другие конфликты доказывают, что это уже не так. И что нам действительно нужно подготовиться», — сказал Виллем-Александр, передает нидерландская радиовещательная корпорация NOS.

Король отметил, что для перевооружения Нидерландов необходимо также перестроить оборонную промышленность. «Нам нужно иметь возможность возобновить производство», — добавил он.

На прошлой неделе лидер входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Йешилгёз-Зегериус рассказала, что Нидерланды планируют инвестировать более €1,1 млрд в оборону и безопасность. В ноябре 2024 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс говорил, что власти дополнительно выделят на оборону €716 млн из-за растущих угроз.

Наряду с укреплением оборонной промышленности Нидерланды обеспечивают финансирование Украины. В 2025 году королевство рассчитывает передать Киеву €2 млрд в качестве военной помощи. €500 млн из указанной суммы пойдут на производство дронов, говорил Брекелманс. В начале февраля Украина получила первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов.

Вместе с тем Нидерланды выступают против планов Европейской комиссии по перевооружению на €800 млрд. По данным VRT, голландские власти боятся, что участие в программе может привести к росту государственного долга, так как Еврокомиссия объявила, что странам будет разрешено отступать от бюджетных правил.