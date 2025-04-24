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МИД Турции выступил с заявлением об Армении

22:04 1619

МИД Турции призвал поддержать продолжающийся процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, не поощрять усилия радикальных кругов.

«В связи с событиями 1915 года мы полностью отвергаем заявления, сделанные в нарушение исторических фактов и международного права. Подобные попытки, направленные на использование страданий прошлого в политических целях, не имеют под собой никаких оснований.

Турция всегда выступала за содействие миру, диалогу, взаимопониманию и общему процветанию на глобальном уровне и в своем регионе и, исходя из этого понимания, открыла свои архивы и предложила создать совместную историческую комиссию, чтобы проанализировать события 1915 года на справедливой и научной основе», - говорится в сообщении.

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