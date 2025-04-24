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Убийца африканского студента вербовал кыргызов на войну с Украиной

22:22 710

В Кыргызстане по делу о вербовке наемников на войну в Украину арестовали автора телеграм-канала «Улыбаемся & Машем» Виктора Васильева, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека. Он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.

«Улыбаемся & Машем» — канал из сетки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Его создатель, Виктор Васильев, ранее отбывал пятилетний срок за убийство темнокожего студента. Сам канал публиковал фейковые и конспирологические статьи.

Всего в Кыргызстане в рамках дела о привлечении наемников в российскую армию для участия в войне в Украине были задержаны четверо граждан РФ. Ранее СМИ сообщали о задержании сотрудницы Русского дома в Оше Натальи Секериной и работника пресс-службы мэрии города Сергея Лапушкина.

Как утверждает телеграм-канал «Рыбарь», четвертым задержанным является предприниматель Владимир Сиротенко.

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