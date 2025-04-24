У каждого свой «Карабах». Но не каждый может его решить

Все было просто и страшно одновременно. Из леса вышли люди, одетые в военную форму, и начали методично убивать мирных туристов, гулявших по лугу Байсаран - популярному месту пеших прогулок. Те кричали и в ужасе старались спрятаться, но пули находили их везде. По меньшей мере 26 туристов были убиты в результате теракта в индийском Кашмире. Еще 17 получили ранения. Повсюду усилены меры безопасности, школы были закрыты, а на дорогах установлены блокпосты. Эта атака уже признана самой смертоносной со времен терактов в Мумбаи в 2008 году. И, как и в тот раз, вновь угрожает снова поднять напряженность между Индией и Пакистаном до опасного уровня.

Кашмир - горячая точка для Индии, которая граничит с Пакистаном на западе, Афганистаном – на севере, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами Китая – на востоке и штатами Индии Химачал-Прадеш и Пенджаб – на юге. Причем Пекин и Исламабад оспаривают права Индии на эту территорию. Несколько народностей, несколько языков, несколько конфессий, причем преобладающая – мусульмане, каждая из которых – что индуисты, что те же мусульмане, что буддисты – имеют здесь свои священные места: мечеть Хазратбал в Сринагаре, в которой хранится волос из бороды пророка Мухаммеда, пещера Амарнатх, к северо-востоку от Сринагара, и храм Вайшно-Деви близ города Джамму, священный для индуистов, буддийские часовни и монастыри, «гомпы» с реликвиями в Ладакхе. То есть территория, которой просто предопределено было стать точкой разнообразных конфликтов. К тому же – сложная история. Индия и Пакистан враждовали из-за Кашмира с 1949 года. А в 1962 китайцы предприняли вторжение в глубь Кашмира, но затем отступили, сохранив тем не менее контроль над высокогорной территорией Кашмира, расположенной к востоку от Каракорума. И в 1980-х разные мусульманские общественные объединения, включая Фронт освобождения Джамму и Кашмира, развернули агитацию за независимый Кашмир или его вхождение в состав Пакистана. Обстановка резко обострилась в начале 1990-х, когда мусульмане Джамму и Кашмира провели массовые выступления против индийских властей.

Индусы сохранили свой контроль над территорией, но покой на эти земли так и не пришел. Более того, усилия Нью-Дели по стабилизации здесь ситуации результата не дали, а только накалили обстановку. Ответственность за нынешний теракт взял на себя местный сепаратистский «Фронт сопротивления» (TRF). А когда он организационно оформился? Да в 2019 году, когда Нью-Дели, а точнее пришедшая к власти в Индии националистическая БДП, «наградившая» Индию Нарендрой Моди, растоптала автономию Кашмира, переведя мусульманское большинство здесь в положение «людей второго сорта» и разрешив некашмирцам скупать на чрезвычайно льготных условиях местные земли и бизнес, разрушая здесь сложившийся баланс мусульман, буддистов и индуистов. Естественно – в пользу последних. Индия любит обвинять Пакистан в том, что именно Исламабад стоит за всеми сепаратистскими группировками, действующими в Кашмире. Но здесь – как сказать. Сами индусы далеко не безгрешны в деле поддержки сепаратистов из пакистанского Белуджистана, причем это внесено в документ под названием «доктрина Рао», названный так по имени директора индийской разведки, главными задачами которого определено противодействие белуджских сепаратистов планам срыва совместных экономических проектов Пекина и Исламабада. А кроме того, предполагать, что пакистанские власти контролируют все экстремистские группировки на территории страны – это слишком оптимистичное заявление, абсолютно оторванное от пакистанских реалий, как и от реалий Южной Азии в принципе. Там всегда найдутся люди, которые готовы взять в руки оружие и мстить властям за обиды, реальные или мнимые, совершенно не оглядываясь на интересы каких-то государственных структур. И более того, откровенно на них наплевав. А своей националистической политикой список таких людей националисты из Нью-Дели преумножили изрядно.

И уровень насилия в Кашмире растет. В феврале 2019 года в результате самоподрыва террориста-смертника здесь погибли 46 индийских солдат. В июне 2024 года девять человек были убиты и 33 ранены после того, как вооруженные боевики открыли огонь по автобусу, перевозившему индуистских паломников. Террористы нашли уязвимое место в политике Нью-Дели. Пусть 45% населения здесь заняты сельским хозяйством – правительство Индии хочет развивать здесь туризм, не без задней мысли, что это разрушит экономическую основу местной мусульманской общины. Так, в прошлом месяце главный министр штата Абдулла сообщил ассамблее штата, что в прошлом году Джамму и Кашмир посетили более 23 миллионов туристов. Которым индийские власти не в состоянии обеспечить безопасность. «Это еще не конец. Такие спорадические нападения будут продолжаться время от времени, чтобы ввергать туристов в шок и трепет. К сожалению, в районе Кашмира, который сейчас кишит туристами, наблюдается нехватка разведданных и недостаточное развертывание сил безопасности», - прогнозирует бывший начальник полиции Джамму и Кашмира А.К.Сури.