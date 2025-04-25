США и Израиль о роли президента Азербайджана в преодолении разногласий

В начале мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит с официальным визитом Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Визит состоится на фоне возобновления ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном и, как ожидается, будет посвящен текущим переговорам о военном присутствии Турции в Сирии.

В программу визита также войдут обсуждения возможного присоединения Азербайджана к «Авраамовым соглашениям», расширение двусторонних связей с Израилем и усиление влияния Баку в Центральной Азии, говорится в публикации. Встреча состоится после визита американского посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, в ходе которого Азербайджан позиционировал себя в качестве посредника в деле стабилизации ситуации в регионе, отмечается в материале.

«Недавно Ильхам Алиев провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и новым президентом Сирии Мухаммедом аш-Шараа, что еще больше укрепило его роль в качестве крупного регионального игрока. Как сообщается, США и Израиль рассматривают Алиева как уникальную фигуру, способную преодолеть разногласия между ключевыми региональными игроками», — пишет Ynet.