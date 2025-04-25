Борис Джонсон резко раскритиковал мирный план Трампа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал «мирный план» президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook после ночной массированной атаки России на Украину.

«Путин без разбора расправляется с мирными жителями Украины, убив и ранив 100 человек в Киеве, включая детей», - написал Джонсон.

По его словам, за свои действия президент России Владимир Путин получает вознаграждения - сохранение за Россией захваченных территорий, контроль судьбы Украины в виде запрета ее членства в НАТО, отмена санкций, экономическое партнерство с Америкой и возможность восстановить свои вооруженные силы для следующего нападения на Украину через несколько лет.

«Что касается Украины - каково их вознаграждение за ужасные жертвы, на которые они пошли ради, как им бесконечно говорили, свободы и демократии во всем мире? Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они ничего не получают. Что в этом соглашении может реально остановить третье российское вторжение? Ничего», - возмутился Джонсон.

По словам бывшего премьера, необходимо предоставить должным образом профинансированные гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить новые злодеяния Москвы. Данные гарантии, отметил Джонсон, должны предоставить Великобритания, США и все западные союзники.