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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
Новость дня
Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Нетаньяху и Эрдоган могут помириться в Баку

искусство алиевской дипломатии
Ага Гасымлы, собкор
01:09 797

Ведущие издания Турции и Израиля сообщают о заметной деэскалации в двусторонних отношениях, обусловленной текущей ситуацией в Сирии.

Согласно материалу, опубликованному на портале Israel Hayom, в ходе продолжающихся переговоров представители Турции заверили израильскую сторону в отсутствии заинтересованности в обострении ситуации и выразили стремление устранить все спорные вопросы, касающиеся сирийского трека.

Анкара и Иерусалим выражают обоюдную заинтересованность в примирении

В Иерусалиме, в свою очередь, подтвердили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, при этом четко обозначив «красную линию» - возможное размещение турецких военных баз в районе Пальмиры рассматривается как прямая угроза национальной безопасности Израиля.

По сообщениям израильских источников, активизированы механизмы координации, ранее использовавшиеся в рамках израильско-российского взаимодействия при режиме Башара Асада. Сегодня они задействованы в контактах с Анкарой при посредничестве доверенных третьих сторон. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на полях последнего саммита НАТО, подтвердил нежелание Анкары вступать в конфронтацию с Израилем, хотя и выразил обеспокоенность по поводу регулярных ударов ЦАХАЛ по сирийской инфраструктуре, затрудняющих борьбу Турции с боевиками ИГИЛ.

Телеканал Al-Hadath, ссылаясь на источники в израильских спецслужбах, подтверждает, что переговоры с Анкарой продолжаются с целью «минимизации трений» на сирийской арене. Указывается также, что в последние недели между Турцией и Израилем при посредничестве Азербайджана имели место прямые консультации, направленные на выработку координационных механизмов, предотвращающих возможность прямого военного столкновения.

Эрдоган с Нетаньяху могут примириться в Баку... и с помощью алиевской дипломатии

Турецкое издание Zengin Haber отмечает, что диалог между двумя странами уже институционализирован. В Иерусалиме, как утверждает источник издания, не возражают против неоосманских амбиций Турции в исламском мире при условии, что они не будут сопровождаться попытками вытеснить Израиль из региона Ближнего Востока.

Израильский политолог Дина Лиснянская, комментируя ситуацию для haqqin.az, выразила уверенность в том, что в ближайшей перспективе вероятность эскалации между Турцией и Израилем крайне низка. По ее словам, ни одна из сторон не заинтересована в конфронтации, и обе сигнализируют о готовности к прагматичному урегулированию.

«Фактически, Турция и Израиль контролируют условные зоны влияния в Сирии: север страны находится в сфере интересов Анкары, юг — под наблюдением Иерусалима», - отметила эксперт. Она подчеркивает, что, несмотря на антиизраильскую риторику, звучавшую в последних выступлениях президента Эрдогана, ключевые игроки в Анкаре и Иерусалиме продолжают придерживаться курса на сдержанность и баланс интересов.

Дина Лиснянская комментирует для haqqin.az

По ее оценке, даже несмотря на нерешенность вопроса о размещении турецких баз, ситуация перестала быть остро конфликтной, поскольку Анкара воздерживается от категоричных заявлений. Турция обещала оказывать военную поддержку новому правительству Сирии, однако в Израиле сохраняется настороженность в отношении политики премьер-министра Ахмеда аш-Шараа, особенно в контексте его отношения к организациям, не признающим право Израиля на существование.

На фоне общей турбулентности определяющее значение приобретает посредническая роль Азербайджана. Как подчеркивает Лиснянская, именно встреча представителей Израиля и Турции в Баку стала поворотной точкой. Азербайджанская дипломатическая площадка вновь доказала свою эффективность как платформа для регионального диалога.

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