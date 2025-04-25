Нетаньяху и Эрдоган могут помириться в Баку

Ведущие издания Турции и Израиля сообщают о заметной деэскалации в двусторонних отношениях, обусловленной текущей ситуацией в Сирии. Согласно материалу, опубликованному на портале Israel Hayom, в ходе продолжающихся переговоров представители Турции заверили израильскую сторону в отсутствии заинтересованности в обострении ситуации и выразили стремление устранить все спорные вопросы, касающиеся сирийского трека.

В Иерусалиме, в свою очередь, подтвердили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, при этом четко обозначив «красную линию» - возможное размещение турецких военных баз в районе Пальмиры рассматривается как прямая угроза национальной безопасности Израиля. По сообщениям израильских источников, активизированы механизмы координации, ранее использовавшиеся в рамках израильско-российского взаимодействия при режиме Башара Асада. Сегодня они задействованы в контактах с Анкарой при посредничестве доверенных третьих сторон. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на полях последнего саммита НАТО, подтвердил нежелание Анкары вступать в конфронтацию с Израилем, хотя и выразил обеспокоенность по поводу регулярных ударов ЦАХАЛ по сирийской инфраструктуре, затрудняющих борьбу Турции с боевиками ИГИЛ. Телеканал Al-Hadath, ссылаясь на источники в израильских спецслужбах, подтверждает, что переговоры с Анкарой продолжаются с целью «минимизации трений» на сирийской арене. Указывается также, что в последние недели между Турцией и Израилем при посредничестве Азербайджана имели место прямые консультации, направленные на выработку координационных механизмов, предотвращающих возможность прямого военного столкновения.

Турецкое издание Zengin Haber отмечает, что диалог между двумя странами уже институционализирован. В Иерусалиме, как утверждает источник издания, не возражают против неоосманских амбиций Турции в исламском мире при условии, что они не будут сопровождаться попытками вытеснить Израиль из региона Ближнего Востока. Израильский политолог Дина Лиснянская, комментируя ситуацию для haqqin.az, выразила уверенность в том, что в ближайшей перспективе вероятность эскалации между Турцией и Израилем крайне низка. По ее словам, ни одна из сторон не заинтересована в конфронтации, и обе сигнализируют о готовности к прагматичному урегулированию. «Фактически, Турция и Израиль контролируют условные зоны влияния в Сирии: север страны находится в сфере интересов Анкары, юг — под наблюдением Иерусалима», - отметила эксперт. Она подчеркивает, что, несмотря на антиизраильскую риторику, звучавшую в последних выступлениях президента Эрдогана, ключевые игроки в Анкаре и Иерусалиме продолжают придерживаться курса на сдержанность и баланс интересов.