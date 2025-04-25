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Индия и Пакистан обменялись ударами

09:41 2509

Военные Индии и Пакистана обменялись выстрелами на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.

Об этом сообщает индийское агентство PTI со ссылкой на источник в армии.

«В некоторых местах на линии контроля по инициативе Пакистана велась стрельба из стрелкового оружия», - утверждает источник. По его словам, индийские военные ответили на обстрелы со стороны Пакистана.

Информации о жертвах не поступало.

По сообщению индийских СМИ, начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Упендра Двиведи прибыл в пятницу в Кашмир.

Перестрелка произошла вечером в четверг, 24 апреля, через несколько дней после того, как вооруженные боевики атаковали туристов в городе Пахалгам (находится в горном районе Анантнаг в Джамму и Кашмире). Территорию контролирует Индия, но на нее долгое время претендовал и Пакистан. В результате нападения погибли 26 человек, еще десятки получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», ответвление базирующейся в Пакистане огранизации «Лашкар-и-Тайба».

Нападение спровоцировало новый кризис между двумя ядерными державами. Индийские власти приняли ряд жестких мер в отношении Пакистана, включая высылку дипломатов и приостановку действия договора о разделе вод реки Инд. Нью-Дели ранее никогда не приостанавливал его действие. Соглашение от 1960 года регулирует распределение вод шести рек бассейна Инда, берущих начало в Кашмире. Джелам, Чинаб и Инд отошли Пакистану, Индии — Рави, Сатледж и Биас.

Пакистан принял ответные шаги. Власти заявили, что воспримут как акт войны попытку Индии остановить поток воды реки Инд. От стабильности водоснабжения в значительной степени зависят сельское хозяйство и энергетика страны.

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