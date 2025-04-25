Многомиллиардная сделка между Америкой и Саудовской Аравией

США готовы предложить Саудовской Аравии пакет поставок оружия на сумму более $100 млрд, сообщили Reuters шесть источников, знакомых с вопросом.

По их словам, о предложении будет объявлено во время визита президента США Дональда Трампа в королевство в мае.

Предложенный пакет появился после того, как администрация бывшего президента Джо Байдена безуспешно пыталась заключить оборонный пакт с Эр-Риядом в рамках широкой сделки, которая предусматривала нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.

Президент США Дональд Трамп с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Поездка на Ближний Восток станет первой зарубежной поездкой Дональда Трампа после начала его второго президентского срока. Источник Axios сообщал, что поездка организована для укрепления отношений со странами Персидского залива и обсуждения урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.