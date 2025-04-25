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Третий раз за апрель: беспилотники снова атаковали российскую ракетную бригаду

10:24 622

Город Шуя в Ивановской области РФ в ночь на 25 апреля вновь был атакован украинскими беспилотниками.

Оперативный штаб региона оповещал об «опасности удара БПЛА», в 06:15 (мск) предупреждение было отменено. По данным оперштаба, атаку беспилотников удалось отбить, один дрон уничтожен, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ заявило, что всего в ночь на 25 апреля над четырьмя областями и Крымом были уничтожены 79 беспилотников (60 из них, говорится в заявлении военного ведомства, сбили над аннексированным полуостровом). В заявлении российского Минобороны упоминается один дрон, уничтоженный над Ивановской областью.

Украинские дроны атакуют Шую третий раз за последние две недели. Об атаках сообщалось 16 и 17 апреля. В Шуе, расположенной в 30 километрах от Иваново, дислоцирована 112-я гвардейская ракетная бригада Вооруженных сил РФ.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее обвинял 112-ю ракетную бригаду ВС РФ в ударе по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли 35 человек, более 100 получили ранения.

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