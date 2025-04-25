Америка ждет от России и Украины «да»

По его словам, США предложили конкретные шаги, которые позволят обеим сторонам достичь мира.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа показала Украине и России, как должна выглядеть «финишная прямая» к завершению войны.

Во время встречи президента США с премьер-министром Норвегии в Овальном кабинете Рубио отметил, что обсуждение предложенных инициатив уже началось. Он подчеркнул, что «эта война может быть окончена», если обе стороны согласятся, и что США указали им «путь вперед и финишную прямую».

Госсекретарь добавил, что в ближайшие дни состоятся новые встречи, на которых планируется продвигать мирный процесс. «Нам нужно, чтобы и Украина, и Россия сказали «да», — отметил он.

Рубио также прокомментировал недавнюю ракетную атаку России по Киеву, назвав ее напоминанием о срочности прекращения конфликта. Он подчеркнул, что Трамп стремится к миру: «Это не наша война, но мы видим финишную прямую и хотим положить конец разрушениям».

Ранее Трамп заявлял о существовании крайнего срока для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. США, по информации СМИ, также требуют признания за Украиной права на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность.