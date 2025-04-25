Россия ответила ядерными угрозами на призыв Трампа

Эксперты указывают, что Москва безосновательно угрожает странам НАТО, реагируя на их попытки укрепить оборону. Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости большей ответственности Европы за свою безопасность.

Россия усиливает ядерную риторику, стремясь запугать НАТО и спровоцировать панику в Евросоюзе. По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), эта информационная кампания Кремля напоминает действия, предшествовавшие вторжениям в Грузию и Украину.

В отчете сослались на слова секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в интервью агентству ТАСС 24 апреля, который обвинил Европу в якобы подготовке к военному конфликту с Россией в течение трех-пяти лет и наращивании сил у границ РФ и Беларуси.

Шойгу также обвинил европейские государства в увеличении военного присутствия у западных границ Союзного государства России и Беларуси. Он отметил, что ЕС стремится стать «военной организацией против России» и пожаловался на рост военных расходов Польши, Литвы и Эстонии.

Секретарь Совета безопасности РФ подтвердил, что Россия разместила ракеты «Орешник» на территории Беларуси и напомнил об изменении ядерной доктрины РФ в ноябре 2024 года - новая доктрина позволяет Кремлю применять ядерное и обычное оружие в случае агрессии против России или Беларуси.

В ISW отметили, что такие заявления Шойгу направлены на сдерживание НАТО, а также напомнили, что российские чиновники уже использовали подобную риторику перед вторжением в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 и 2022 годах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point отрицал агрессивные намерения России, но одновременно обвинил страны Балтии в дискриминации русскоязычных. В ISW напомнили, что Москва неоднократно использовала этот нарратив для оправдания своих военных вторжений.

Аналитики отмечают, что государства, которые Москва упоминает как «милитаризированные», - Финляндия, Польша и страны Балтии, - расположены у российских границ и находятся под наибольшей угрозой. В то же время Кремль пытается оказать информационное давление на Запад, чтобы повлиять на архитектуру европейской безопасности в собственных интересах.

В ISW убеждены, что озвученные Шойгу ядерные угрозы являются элементом более широкой информационно-психологической кампании по рефлексивному контролю, направленной на влияние на принятие решений западными странами. Такие заявления могут быть попыткой заставить европейские государства сократить свои оборонные программы, что сделает восточный фланг НАТО более уязвимым.

По мнению экспертов, эта стратегия соответствует требованиям президента РФ Владимира Путина, озвученным в 2021 году накануне полномасштабного вторжения в Украину. Тогда он требовал, чтобы НАТО не размещала войска на территории стран, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

«Угрозы Пескова и Лаврова в адрес Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы перекликаются с риторикой других кремлевских чиновников, что, вероятно, является элементом информационной подготовки к возможным попыткам России расширить зону влияния в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии», - говорится в отчете ISW.

В Институте также обратили внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что «фашисты» якобы захватывают территории, которые когда-то принадлежали Российской империи или СССР, а также на угрозы помощника президента РФ Николая Патрушева в отношении Финляндии.

«Это свидетельство того, что Кремль и в дальнейшем рассматривает эти территории как зоны собственного влияния, что может быть использовано для оправдания дальнейших актов агрессии», - подытожили в ISW.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа вместе с рядом стран Европы ведет активные переговоры по прекращению войны в Украине. Накануне встречи в Лондоне 24 апреля Вашингтон представил мирный план из семи пунктов. Согласно плану, Украина признает Крым и часть оккупированных территорий российскими и отказывается от членства в НАТО. Взамен США отменяют санкции против РФ, а Кремль «замораживает» войну. Однако президент Украины Владимир Зеленский решительно отклонил это предложение Вашингтона.