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Трамп начал продавать одежду с намеком

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10:42 606

В онлайн-магазине президента США Дональда Трампа появились кепки и футболки с надписью «Трамп 2028».

Об этом сообщает The Guardian на фоне слухов о намерении Трампа остаться на третий срок.

Футболки темно-синего и красного цветов продаются по цене $36. Инициатива запущена в условиях падения рейтинга Трампа, отмечает издание.

Хотя Трамп ранее не исключал возможности баллотироваться на третий срок, большинство аналитиков считают это маловероятным из-за ограничений, установленных 22-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать пост президента более двух сроков.

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