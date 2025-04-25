Трамп начал продавать одежду с намеком

Об этом сообщает The Guardian на фоне слухов о намерении Трампа остаться на третий срок.

В онлайн-магазине президента США Дональда Трампа появились кепки и футболки с надписью «Трамп 2028» .

Футболки темно-синего и красного цветов продаются по цене $36. Инициатива запущена в условиях падения рейтинга Трампа, отмечает издание.

Хотя Трамп ранее не исключал возможности баллотироваться на третий срок, большинство аналитиков считают это маловероятным из-за ограничений, установленных 22-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать пост президента более двух сроков.