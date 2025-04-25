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Военные Турции и Греции за столом переговоров

10:52 219

28 апреля в Салониках состоится встреча военных делегаций Турции и Греции для обсуждения мер по укреплению доверия в Эгейском море.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк.

Встреча пройдет в рамках продолжающегося с 2023 года процесса нормализации отношений, инициированного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны стремятся снизить риски инцидентов и эскалации в спорных морских районах.

Диалог продолжается на фоне критики Турцией морского планирования Греции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Анкара считает действия Афин нарушением своих прав и намерена представить альтернативную карту в ЮНЕСКО и ООН.

Турция подтвердила приверженность мирному урегулированию споров в соответствии с Афинской декларацией 2023 года.

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