Пять условий Украины для мира с Россией

Согласно публикации от 24 апреля, Киев выдвинул пять ключевых требований. Главное из них — аннексированный Крым не может быть официально признан российской территорией. Как отмечает издание, Украина стремится предотвратить любое международное признание суверенитета России над Крымом и другими оккупированными территориями.

Первые два пункта подчеркивают, что мирное соглашение должно основываться на международном праве, а не на капитуляции. В документе также содержится предупреждение о возможной агрессии Китая против Тайваня.

Третий пункт акцентирует необходимость возвращения Украины в центр мирного процесса. Четвертый пункт указывает на угрозу, которую Россия, сохраняя контроль над Крымом, может представлять не только для Украины, но и для других черноморских стран — Турции, Румынии и Болгарии.

В пятом пункте подчеркивается, что мирное соглашение не должно ограничивать численность вооруженных сил Украины или ее оборонную промышленность. Кроме того, Украина настаивает на четких гарантиях безопасности как условии любых территориальных уступок, даже временных.

По данным The Telegraph, западные союзники поддерживают предложения Киева. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью изданию отметил, что переговоры находятся в активной фазе, и выразил надежду на достижение длительного прекращения огня к лету.

Ранее, 17 апреля, на переговорах в Париже администрация президента США Дональда Трампа представила свой план урегулирования конфликта. Согласно Axios, он предусматривает юридическое признание Крыма частью России, отказ Украины от членства в НАТО, снятие всех санкций с России, введенных с 2014 года, и передачу Запорожской АЭС под контроль США.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает оккупацию Крыма. После этого госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах в Лондоне, что привело к снижению уровня представительства — вместо министров иностранных дел в них участвовали чиновники более низкого ранга.

На лондонских переговорах Украина передала США обновленный список предложений по завершению войны, который, по словам Зеленского, был направлен лично Трампу. Президент Украины подчеркнул, что любые договоренности не должны противоречить ценностям и Конституции страны.