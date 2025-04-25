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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»
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Алиев вернулся в Баку с целым «китайским проектом»

Индия меняет правила игры

11:02 299

Приостановка действия Договора о водах Инда 1960 года не дает Индии возможности немедленно перекрыть речные потоки в Пакистан, однако позволяет планировать новые инфраструктурные проекты.

Об этом сообщает газета The Tribune со ссылкой на источники.

Эксперты отмечают, что Индия не может резко остановить подачу воды, но теперь может начать изучение вариантов отвода или хранения вод западных рек, выделенных Пакистану по договору. На реализацию таких проектов может уйти десятилетие.

Индийский МИД заявил о приостановке соглашения до тех пор, пока Пакистан не прекратит поддержку трансграничного терроризма. Это решение связано с терактом в Пахалгаме, где погибли 26 человек.

Ранее по договору Пакистан контролировал Инд и его притоки, текущие с индийской территории, а Индия имела право использовать часть этих вод для своих нужд. Сейчас Нью-Дели планирует пересмотреть подход к использованию водных ресурсов, включая возможность новых гидропроектов.

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